Давид Луис: у «Арсенала» зарождается настоящая команда с отличной атмосферой

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«Я расстроен, ведь мы любим и хотим выигрывать. Сегодня мы старались изо всех сил.



Микель Артета проделывает отличную работу. Он привлекает молодежь, а она у нас фантастическая. Думаю, у «Арсенала» зарождается настоящая команда с отличной атмосферой. Но если не работать усердно каждый день, всё может измениться в худшую сторону.



Мои партнёры довольны, что нам удалось преодолеть сложный отрезок сезона. Но сейчас мы далеки от лидирующих позиций. Надо продолжать идти от матча к матчу, и в конце сезона увидим, куда это нас приведёт.



Борьба за первые места соответствует нашим амбициям, именно так надо мыслить каждый день», – сказал бразилец в интервью Sky Sports.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте/