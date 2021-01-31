Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Давид Луис: у «Арсенала» зарождается настоящая команда с отличной атмосферой

Давид Луис: у «Арсенала» зарождается настоящая команда с отличной атмосферой
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Я расстроен, ведь мы любим и хотим выигрывать. Сегодня мы старались изо всех сил.

Микель Артета проделывает отличную работу. Он привлекает молодежь, а она у нас фантастическая. Думаю, у «Арсенала» зарождается настоящая команда с отличной атмосферой. Но если не работать усердно каждый день, всё может измениться в худшую сторону.

Мои партнёры довольны, что нам удалось преодолеть сложный отрезок сезона. Но сейчас мы далеки от лидирующих позиций. Надо продолжать идти от матча к матчу, и в конце сезона увидим, куда это нас приведёт.

Борьба за первые места соответствует нашим амбициям, именно так надо мыслить каждый день», – сказал бразилец в интервью Sky Sports.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте/

Артета — о матче с «МЮ»: «Арсенал» движется в правильном направлении
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021