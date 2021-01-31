«Астон Вилла» на выезде обыграла «Саутгемптон» в матче 21-го тура АПЛ
Завершился заключительный матч субботней программы 21-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 41-й минуте матча — капитан гостей Джек Грилиш навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда полузащитник Росс Баркли ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «святых».
«Астон Вилла» в 19 матчах набрала 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 11-м месте. У подопечных Дина Смита есть один матч в запасе.
Матч первого круга «Астон Вилла» — «Саутгемптон» состоялся 1 ноября 2020 года. Встреча 7-го тура завершилась победой «святых» со счётом 4:3.
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