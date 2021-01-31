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«Астон Вилла» на выезде обыграла «Саутгемптон» в матче 21-го тура АПЛ

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Саутгемптон» в матче 21-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился заключительный матч субботней программы 21-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 41-й минуте матча — капитан гостей Джек Грилиш навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда полузащитник Росс Баркли ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «святых».

Видео гола Росса Баркли

«Астон Вилла» в 19 матчах набрала 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 11-м месте. У подопечных Дина Смита есть один матч в запасе.

Матч первого круга «Астон Вилла» — «Саутгемптон» состоялся 1 ноября 2020 года. Встреча 7-го тура завершилась победой «святых» со счётом 4:3.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
30 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Баркли – 41'
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