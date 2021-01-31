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Луис Адриано с одноклубниками ярко отпраздновал триумф «Палмейраса» в Кубке Либертадорес

Луис Адриано с одноклубниками ярко отпраздновал триумф «Палмейраса» в Кубке Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0
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Пресс-служба бразильского «Палмейраса» опубликовала в «Твиттере» видео из раздевалки после яркой победы над «Сантосом» (1:0) в драматичном финале самого престижного футбольного турнира Южной Америки – Кубке Либертадорес.

На видео запечатлён и 33-летний экс-форвард «Милана» и московского «Спартака» Луис Адриано, который в кругу с одноклубниками играет на барабане и исполняет праздничные бразильские песни. Для него этот трофей стал 21-м за карьеру, 15 из которых были завоеваны с донецким «Шахтёром», а 2 – со «Спартаком».

Видео доступно в «твиттере» «Палмейраса». Права на видео принадлежат CONMEBOL.

Напомним, что единственной гол в игре забил вышедший на поле на 85-й минуте нападающий «Палмейраса» Брено Энрике. Он отправил мяч в сетку на 90+9 минуте, ему ассистировал форвард Рони.

«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес, вырвав победу у «Сантоса» на последних минутах
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