Каррагер: Месси или Роналду? Лионель делает то, чего другие не могут

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Месси или Роналду? Месси делает то, чего другие игроки не могут. Думаю, в этом вопросе я на стороне большинства. Тем не менее, возможно, я больше уважаю Криштиану Роналду, и причина заключается в том, что он невероятно талантлив, но именно его образ мышления, его сосредоточенность, его темп работы сделали его тем, кто он есть. Именно это позволило ему подняться на другой уровень», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».