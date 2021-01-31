М. Кержаков — о допинг-тестах: Ракицкого однажды четыре часа ждали в самолёте

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о прохождении допинг-тестов.

«Конечно, проходил допинг-тесты. У меня всегда по времени быстро получается. Когда узнаю, что будет тест, перед матчем до талого терплю, чтобы сразу быстренько всё сделать. Ярика Ракицкого однажды четыре часа ждали в самолёте. Он всегда сразу предупреждает: «Пацаны, не обессудьте», — сказал Кержаков в видео YouTube-канала „Коммент.Шоу“.

Михаил Кержаков с 2004 года выступал за дубль петербуржцев, привлекался к работе с основной командой. С 2008 по 2011 год на правах аренды играл за «Спортакадемклуб», ульяновскую «Волгу», «Волгарь-Газпром» и «Аланию». Провёл два сезона в Нижнем Новгороде, а затем перешёл в «Анжи». В 2015 году присоединился к «Зениту». Вторую половину сезона-2016/2017 вратарь провёл в «Оренбурге», после чего вернулся в Петербург.