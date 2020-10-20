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Михаил Кержаков: крикнул Ракицкому: «Portero!» Он поворачивается: «Шо ты сказал?»

Михаил Кержаков: крикнул Ракицкому: «Portero!» Он поворачивается: «Шо ты сказал?»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как общается с защитниками команды, некоторые из которых не говорят на русском языке.

«С взаимопониманием проблем нет. Язык футбола — один, а Ловрен, Ярик, Дуглас — это игроки с большой буквы, высочайшие профессионалы. Хотя Дуглас знает немецкий и английский, я стараюсь использовать португальские слова. С Яриком говорю на русском, с Деяном — на английском. Иногда путаюсь. Недавно на тренировке крикнул Ярику: «Portero!» (вратарь). Он поворачивается: «Шо ты сказал?»

Влияет ли смена защитников на игру вратаря? Это зависит от того, кто кого меняет. Ловрен, как и Ива, знает, что нужно делать на поле. Он руководит защитой, абсолютно уверен в себе. Это человек с определённым менталитетом, выигравший на клубном уровне все возможные трофеи. Если бы у него был другой подход, наверное, в «Ливерпуле» он не играл бы. Вот когда приходит молодой и неопытный игрок, у вратаря работы прибавляется — в плане концентрации, подсказа. Ошибки молодые защитники совершают намного чаще, чем опытные», — цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».

Михаил Кержаков: на этот раз «Зениту» надо выходить из группы в Лиге чемпионов
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