М. Кержаков: пропускать голы от брата было очень обидно

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о пропущенных голах от родного брата, экс-форварда сине-бело-голубых Александра Кержакова.
«Пропустил от него два гола, когда играл в аренде в „Алании“. А в общей сложности пропустил от него три мяча. Когда был в „Волге“, мы сравняли счёт на 90-й минуте, а на 95-й, по-моему, пропустили. Было очень обидно.
Был эпизод, когда выступал за «Аланию». Мяч скакал, я вышел вперёд, Саша бежал за мячом. Я убрал колено, чтобы сильно его не ударить, а он влетел в меня со всей дури. Он меня не пощадил", — сказал Кержаков в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Михаил Кержаков с 2004 года выступал за дубль петербуржцев, привлекался к работе с основной командой. С 2008 по 2011 год на правах аренды играл за «Спортакадемклуб», ульяновскую «Волгу», «Волгарь-Газпром» и «Аланию». Провёл два сезона в Нижнем Новгороде, а затем перешёл в «Анжи». В 2015 году присоединился к «Зениту». Вторую половину сезона-2016/2017 провёл в «Оренбурге», после чего вернулся в Петербург.
- 31 января 2021
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