19-летний защитник «Далласа» прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Роме»
Защитник «Далласа» Брайан Рейнольдс прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра в «Роме», сообщает Footba Italia.
По информации источника, в случае успешного прохождения медосмотра 19-летний американский футболист заключит с «Ромой» контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. «Волки» заплатят за трансфер € 7,5 млн. Сообщалось, что Рейнольдс может перейти в туринский «Ювентус».
Рейнольдс начал выступать за основную команду «Далласа» в 2017 году. В сезоне 2020 года принял участие в 19 матчах MLS и отдал 3 результативные передачи.
«Рома» в 19 встречах набрала 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (46).
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