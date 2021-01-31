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Благодаря двум голам защитников «Челси» в родных стенах обыграл «Бёрнли»

Благодаря двум голам защитников «Челси» в родных стенах обыграл «Бёрнли»
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился стартовый матч воскресной программы 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли». Лондонцы одержали победу со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 40-й минуте матча — вингер лондонцев Каллум Хадсон-Одои сделал скрытую передачу на защитника Сесара Аспиликуэту, и ударом в касание тот направил мяч в дальний верхний угол ворот гостей.

Видео гола Сесара Аспиликуэты

Окончательный счёт на 84-й минуте установил испанский защитник хозяев Маркос Алонсо, пробив с лёта точно под перекладину.

Видео гола Маркоса Алонсо

Лондонский «Челси» в 21 матче набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
31 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Аспиликуэта – 40'   2:0 Алонсо – 84'
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