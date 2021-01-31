«Впереди нас ждёт заветная вторая звезда!» «Зенит» поздравил Миллера с днём рождения

Пресс-служба «Зенита» поздравила председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с днём рождения. Сегодня Миллеру исполнилось 59 лет.

«Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый болельщик сине-бело-голубых.



Мы желаем вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме! С днём рождения!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

«Зенит» — шестикратный чемпион России (2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020). В 1984 году питерская команда выиграла чемпионат СССР. Вторая звезда на эмблеме клуба может появиться после завоевания 10-го чемпионства.