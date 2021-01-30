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Тренер «Динамо» Булут рассказал, почему не играют Комличенко и Игбун

Тренер «Динамо» Булут рассказал, почему не играют Комличенко и Игбун
Футбол / РПЛ 0
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Тренер московского «Динамо» Волкан Булут прокомментировал отсутствие в последних товарищеских матчах команды форвардов Николая Комличенко и Сильвестра Игбуна.

«Довольны ли прогрессом молодёжи? Да, конечно, они отдаются полностью на каждой тренировке, у них правильное отношение к делу. Конечно, мы этим довольны. Почему провели замены за три минуты до планируемого времени? Из-за травмы у соперника была большая пауза, и мы решили этим воспользоваться, чтобы провести замены.

У Комличенко и Игбуна были небольшие проблемы. Сейчас они восстанавливаются, и я надеюсь, что мы увидим их на следующей неделе», — приводит слова Булута пресс-служба «Динамо».

В товарищеском матче на сборах в Турции московское «Динамо» обыграло действующего чемпиона Словакии — братиславский «Слован». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась со счётом 4:2. Вчера, 29 января, «Динамо» сыграло вничью с «Актобе».

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