Шикарный удар Патрика Бэмфорда в дальнюю девятку в матче «Лестер» — «Лидс». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 70-й минуте гости вышли вперёд — вингер «павлинов» Рафинья мягким навесом нашёл в штрафной Патрика Бэмфорда, который подработал мяч себе под левую ногу и роскошным ударом пробил в дальний угол под перекладину.

Видео гола Патрика Бэмфорда

Это уже 11-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ. В сегодняшнем матче на счету Бэмфорда три очка по системе «гол+пас» (1+2).



«Лидс Юнайтед» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер» (39) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).