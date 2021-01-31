Дубль Пантелеева помог тульскому «Арсеналу» разгромить «Лиепаю»

В товарищеском матче на своём сборе тульский «Арсенал» разгромил латвийскую «Лиепаю». Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 12-й минуте счёт открыл полузащитник Владислав Пантелеев. Спустя пять минут преимущество российской команды увеличил форвард Евгений Луценко. Чуть позже Пантелеев оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Во втором тайме Янис Икаунекс отыграл один мяч, однако в концовке встречи нападающий Кирилл Панченко забил четвёртый гол «Арсенала».

3 февраля состоится встреча «Арсенала» с болгарским клубом «Монтана», 6 февраля красно-жёлтые сразятся с боснийским «Велезом».



«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета они находятся в одном очке. Лидером является «Зенит» (41). Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.