Марсело Бьельса прокомментировал победу «Лидса» в гостевом матче с «Лестер Сити»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу «павлинов» в матче 21-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (3:1).



«Мы знали, как действовать в трудные моменты матча, и старались избегать того, чтобы они подолгу владели мячом, потому что очень трудно победить „Лестер“, когда отдаёшь им инициативу. Сегодня в атаке у нас получались комбинации, которые мы тренировали к этому матчу.



Нападающему всегда важно забивать голы. Если он этого не делает, то это всегда является проблемой. То, что я ценю больше всего, — это пас Патрика Бэмфорда, который он выполнил на Джека Харрисона во время нашего третьего гола. Обычно, в таких моментах нападающие стараются самостоятельно реализовать момент. Сегодня Патрик был очень щедр и больше обычного думал о команде», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Победный гол «Лидса» в матче с «Лестером»

«Лидс Юнайтед» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер» (39) — на 3-м месте.