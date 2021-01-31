Салах: не хочу, чтобы меня оштрафовали, но мне не нравится VAR

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1).



«Сегодня мы провели очень хороший матч, одержали вторую выездную победу подряд. „Вест Хэм“ — крепкая команда, и сегодня они провели хорошую игру. Нам просто нужно продолжать играть в том же духе и продолжать побеждать. Сегодня с самого начала на мне лежала большая ответственность, потому что Садио Мане и Роберто Фирмино не начинали матч в старте.



Мне не нравится VAR. По-моему, это убивает эмоции. Я не хочу, чтобы меня оштрафовали, но моё мнение таково, что мне не нравится это новшество в футболе.



Если мы хотим выиграть чемпионат, то должны выигрывать каждую игру. „Манчестер Сити“ буксовал в начале сезона, а потом мы сыграли несколько неудачных матчей подряд», — приводит слова египтянина BBC.

Видео победного гола в матче «Вест Хэм» — «Ливерпуль» в исполнении Мохамеда Салаха

Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (35) — на 5-м месте.