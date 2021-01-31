«Галатасарай» официально анонсировал два трансфера

Пресс-служба «Галатасарая» в «Твиттере» анонсировала две новые сделки на трансферном рынке.
Состав стамбульского клуба пополнит фланговый защитник «Ньюкасла» Деандре Йедлин. Контракт американца с «сороками» рассчитан до следующего лета, но стороны приняли решение прекратить сотрудничество уже сейчас. Поэтому к «Галатасараю» Йедлин присоединится бесплатно, на правах свободного агента. Деандре подпишет с «львами» соглашение до 2024 года.
Вторым усилением «Галатасарая» станет полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш, который на правах аренды выступает за «Тоттенхэм». 22-летний португалец не сумел закрепиться в составе «шпор». «Бенфика» также не заинтересована в его возвращении посреди сезона, поэтому готова отдать Фернандеша в очередную аренду. Этой ситуацией и воспользуется «Галатасарай».
Сейчас оба футболиста проходят медицинское обследование.
- 31 января 2021
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