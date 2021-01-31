Дэвид Мойес — о матче с «Ливерпулем»: мы увидели уровень, до которого сами хотим добраться

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).



«Это был очень сложный матч. Нам было тяжело играть с „Ливерпулем“. В первом тайме, как мне кажется, мы были лучше соперника, но временами не проявляли достаточного самообладания в матче с действительно хорошей командой.



Сегодня мы были в хорошей форме. Мои футболисты вошли в матч с большой уверенностью. В этом и заключается разница между нами и топ-командами. На этом уровне она хорошо проявляется. Да, мы пытаемся догнать несколько команд, но не „Ливерпуль“, это точно.



Несмотря на поражение, мои игроки были великолепны. Даже сегодня это хороший урок для них. Они увидели уровень, до которого мы хотим добраться. Сегодня мы не сделали того, что обычно делаем хорошо», — цитирует шотландца BBC.

Видео единственного гола «Вест Хэма» в матче с «Ливерпулем»

Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (35) — на 5-м месте.