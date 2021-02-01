Президент «Урала»: Тедеско некрасиво ведёт себя в чужой стране

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе иностранных специалистов в России, приведя в пример наставника «Спартака» Доменико Тедеско и тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведёт себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко.

Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Она есть, она хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев.

Или в «Динамо» пришёл Шварц. Выиграл пару матчей, и опять динамовцы начали проигрывать. Я к тому, что иностранцев неправильно рассматривать как нечто божественное, как специалистов, которые гораздо сильнее наших тренеров. В России в большинстве случаев они не оправдывают ожиданий. Я даже с ходу не могу вспомнить того, кто смог бы построить хорошую игру и сделать результат", — цитирует Иванова сайт «Матч ТВ».