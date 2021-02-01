«Локомотив» на втором сборе сыграет с «Ростовом» и проведёт два матча с «Краснодаром»

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил соперников по второму зимнему сбору.
1 февраля футболисты «железнодорожников» вновь соберутся в Марбелье (Испания). Второй сбор команды продлится до 15 февраля. «Локомотив» проведёт шесть контрольных матчей.
4 февраля московский коллектив сыграет с «Краснодаром», 5 февраля – с «Эстерсундом», 9 февраля – с «Краснодаром-2», 11 февраля – вновь с «Краснодаром», 14 февраля – с тбилисским «Локомотивом», а 14 февраля – с «Ростовом».
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяют 5 очков. В первом матче после зимней паузы «железнодорожники» сыграют на своём поле с ЦСКА. Встреча пройдёт 27 февраля.
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