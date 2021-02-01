Игнашевич и Алдонин снова в игре. Тренеры «Рубина» и «Торпедо» зарубились в Турции

Сегодня, 1 февраля, в Белеке (Турция) состоялся товарищеский мини-матч по футболу между тренерскими штабами «Рубина» и «Торпедо».

В первый из известных в прошлом футболистов вошёл Олег Кузьмин, тогда как компанию главному тренеру «Торпедо» Сергею Игнашевичу составили Евгений Алдонин, Дмитрий Мичков и Алексей Поляков.

Несмотря на суммарно более высокий класс «автозаводцев», игра завершилась вничью — 2:2. В составе казанцев дубль на свой счёт записал Кузьмин.

Ранее 39-летний Кузьмин принял участие в товарищеском матче «Рубина». Бывший защитник вышел на поле в матче с «Партизаном», который завершился победой казанцев со счётом 5:2. Тренер вышел на поле на 75-й минуте после удаления Георгия Зотова. Карьеру Кузьмин завершил ещё в 2018 году.

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