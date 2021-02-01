Игнашевич и Алдонин снова в игре. Тренеры «Рубина» и «Торпедо» зарубились в Турции

Сегодня, 1 февраля, в Белеке (Турция) состоялся товарищеский мини-матч по футболу между тренерскими штабами «Рубина» и «Торпедо».
В первый из известных в прошлом футболистов вошёл Олег Кузьмин, тогда как компанию главному тренеру «Торпедо» Сергею Игнашевичу составили Евгений Алдонин, Дмитрий Мичков и Алексей Поляков.
Несмотря на суммарно более высокий класс «автозаводцев», игра завершилась вничью — 2:2. В составе казанцев дубль на свой счёт записал Кузьмин.
Ранее 39-летний Кузьмин принял участие в товарищеском матче «Рубина». Бывший защитник вышел на поле в матче с «Партизаном», который завершился победой казанцев со счётом 5:2. Тренер вышел на поле на 75-й минуте после удаления Георгия Зотова. Карьеру Кузьмин завершил ещё в 2018 году.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 1 февраля 2021
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:19
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:24
-
16:23
-
15:56
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:34
-
15:32
-
15:23
-
15:03
-
15:01
-
14:44
-
14:37
-
14:23
-
14:18
-
14:17
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:31
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:33