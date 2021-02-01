«Бенфика» разорвала контракт с бывшим форвардом донецкого «Шахтёра»

Экс-нападающий донецкого «Шахтёра» Факундо Феррейра покинул «Бенфику». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, о чём сообщил официальный сайт лиссабонского клуба.

В сезоне-2020/21 Феррейра окончательно выпал из основной обоймы «Бенфики». 29-летний аргентинец попросил отпустить его из-за недовольства собственным положением в клубе, а «орлы» не стали препятствовать желанию игрока уйти.

Напомним, Феррейра пополнил стан «Бенфики» летом 2018 года, когда у него закончился контракт с «Шахтёром». С тех пор Факундо провёл за португальский гранд всего 12 матчей и забил в них 1 гол

Transfermarkt оценивает Феррейру в € 2 млн. Главным претендентом на него считается испанская «Сельта», которая ищет усиление состава на рынке свободных агентов.