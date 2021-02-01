Сами Хедира перешёл из «Ювентуса» в «Герту»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира перешёл в «Герту», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Детали соглашения на приводятся. Хедира будет выступать за берлинскую команду под 28-м номером.



«Клуб приложил огромные усилия, чтобы подписать со мной контракт. Я благодарен «Герте» и, честно говоря, не могу дождаться момента, когда надену футболку этой команды и выйду на поле. Физически я чувствую себя замечательно. Хочу использовать опыт, который приобрёл в последние голы, чтобы помочь «Герте» прийти к большому спортивному успеху», — отметил Хедира.

Хедира выступал за туринский «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник не провёл ни одного матча в итальянской Серии А. Ранее немецкий футболист играл за «Штутгарт» и мадридский «Реал». с 2009 по 2018 год вызывался в национальную команду Германии. В составе сборной хавбек — чемпион мира (2014) и бронзовый призёр мундиаля в ЮАР (2010).