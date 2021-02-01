«Парма» взяла в аренду молодую звезду «Баварии»

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее продолжит карьеру в «Парме». 19-летний нидерландец подписал с «крестоносцами» арендное соглашение, об этом сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

Аренда Зиркзее в «Парме» рассчитана до конца нынешнего сезона. Для итальянского клуба предусмотрено право первоочерёдного выкупа игрока за € 15 млн. В случае дальнейшей перепродажи Джошуа «Бавария» получит 7,5% от суммы сделки по нападающему.

Напомним, ранее в зимнее трансферное окно состав «Пармы» пополнил защитник «Милана» Андреа Конти. Кроме того, жёлто-синие контактировали с форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем.

Зиркзее стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Фейеноорда» за € 150 тыс. В нынешнем сезоне он провёл за мюнхенский клуб во всех турнирах 9 матчей.