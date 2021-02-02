Игрок «Ливерпуля» Минамино перешёл в «Саутгемптон» на правах аренды

Японский нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино проведёт остаток нынешнего сезона в «Саутгемптоне» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба. Аренда не предусматривает опцию выкупа.
«Я очень рад приветствовать Такуми в нашей команде на остаток сезона. Он станет ещё одним хорошим вариантом игры в атаке, но важнее то, что он является игроком правильного профиля для нас. Такуми увеличит глубину нашего состава в столь важное время, и мне не терпится начать работу с ним на тренировочном поле», – заявил тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.
Transfermarkt оценивает Такуми в € 10 млн. В нынешнем сезоне Минамино провёл за «Ливерпуль» 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Японец перешёл в «Ливерпуль» в январе 2020 из «Ред Булл» (Зальцбург). За это время футболист сыграл 31 матч и забил четыре гола за мерсисайдцев.
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