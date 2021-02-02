«Хоффенхайм» подписал 18-летнего нападающего «Ренна»

Нападающий французского «Ренна» Жоржиньо Рюттер перешёл в немецкий «Хоффенхайм». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Подробности сделки не разглашаются.
18-летний француз в нынешнем сезоне провёл пять матчей за «Ренн» и забил один мяч.
Ранее «Хоффенхайм» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Баварии» Криса Ричардса. Арендное соглашение 20-летнего американского футболиста с «Хоффенхаймом» рассчитано до конца сезона-2020/2021.
В Бундеслиге «Хоффенхайм» после 19 матчей с 22 очками занимает 12-е место. Во французской Лиге 1 «Ренн» после 21 матча с 36 очками располагается на пятом месте и находится в зоне еврокубков. В последнем матче клуб Жюльена Стефана уступил дома «Лиллю» со счётом 0:1.
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