Малком: я хочу домой

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком признался, что хочет вернуться домой.
«Я хочу домой», — сказал Малком по-русски.
«Малком соскучился по Петербургу», — подписала видео пресс-служба сине-бело-голубых.
«Зенит» несколько дней назад завершил первый сбор в Дубае. Второй сбор санкт-петербургской команды снова проходит в ОАЭ с 31 января по 12 февраля.
Малком — воспитанник «Коринтианса» (Бразилия). Выступал за «Бордо» (Франция) и «Барселону» (Испания). Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года за € 40 млн. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В этом сезоне в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt определяет трансферную стоимость 23-летнего бразильца в € 24 млн.
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