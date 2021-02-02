Стали известны новые детали контракта Лионеля Месси с «Барселоной»

Испанское издание El Mundo опубликовало новые подробности контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

По информации газеты, в контракте Месси говорится о «приложении всех усилий для интеграции в каталонское сообщество». Аргентинец должен уважать и принимать культурные ценности, уделяя особое внимание изучению каталонского языка, являющегося основным средством этой интеграции. Пункт об изучении каталонского языка, на котором Лео никогда не выражался, присутствует во многих контрактах игроков «Барсы». Более того, существуют пункты об обязательстве посещать общественные мероприятия клуба, а также запреты, например катание на гидроцикле.

Исключительный пункт в контракте Месси — это так называемый «пункт анти-независимости». Аргентинцу разрешено уйти из «Барсы», если клуб будет играть в лиге, состоящей исключительно из каталонских клубов. То есть, если команда прекратит играть в Примере.

Ранее испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. После этого появилась информация, что Месси намерен подать в суд на руководство клуб из-за утечки информации о его контракте.