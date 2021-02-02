«Тамбов» за два месяца 2020 года не заплатил сотрудникам почти 118 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Тамбова в ноябре 2020 года провела проверку соблюдения трудовых прав работников клуба. Как сообщается на сайте ведомства, по её итогам выявлены нарушения.

На момент проверки в ассоциации ФК «Тамбов» имелась задолженность по выплате заработной платы работникам за сентябрь и октябрь 2020 года на сумму 117 984 534 рубля. Прокуратура возбудила уголовное дело. На данный момент «Тамбов» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб также обязали выплатить долги четырём футболистам. Запрет на трансферы может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению тамбовчан в случае исполнения обязательств перед игроками. В заявке команды осталось девять футболистов.