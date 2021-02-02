Созин: думаю, ещё два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования

Член комитета по этике РФС Андрей Созин опасается, что история «Тамбова» может повториться ещё с несколькими клубами РПЛ до конца нынешнего сезона.

«Разные новости приходят из «Тамбова». Думаю, хотя и не желаю этого, что в лучшем случае «Тамбов» доиграет сезон каким-то молодёжным или полуторным составом, и некое подобие спортивного принципа сохранится. Но интересно ли играть с таким полумолодёжным составом «Краснодару»? С каким настроем на такой «Тамбов» выйдет команда, вышедшая в весеннюю стадию Лиги Европы?

Сейчас можно сказать больше: если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нём с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков.

Это всё должны услышать люди, которые говорят про необходимость расширить РПЛ до 18 или 20 команд. Пусть они эти команды назовут! Но у нас просто физически их нет, и игроков тоже для такого уровня нет, только очень среднего качества. А делать всё средним — убить чемпионат.

В этом вопросе есть спортивная и политическая составляющие. Спортивная — про конкуренцию и рост уровня футбола, политическая – про большую страну и необходимость футбола в каждом городе. Если так хочется, что ж, давайте вообще РПЛ и ФНЛ объединим! Будет у нас 38 команд, зато все в высшей лиге! Хотя по факту у нас есть всего 12 команд уровня РПЛ, и «Тамбов» — лишнее тому подтверждение», — сказал Созин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.