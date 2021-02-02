Наставник «Марселя» Виллаш-Боаш подал в отставку

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш объявил, что сегодня утром, 2 февраля, он подал в отставку после того, как клуб подписал полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока.
«Это было не моё решение. Это был именно тот игрок, которому я отказал. Узнал о подписании, когда проснулся и зашёл на клубный сайт. Я подал в отставку, сказав, что не согласен со стратегией клуба. Совет директоров ещё не дал мне ответа. Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Этот клуб уже два или три года действует на рынке по случайному принципу, и я не могу с этим согласиться.
Это не имеет ничего общего с инцидентами, произошедшими на выходных. Это связано со спортивной стороной. Я просто хочу уйти. Очень уважаю президента Жака-Анри Эйро, но здесь мой профессионализм пострадал", — цитирует Виллаш-Боаша Get French Football News.
Напомним, 30 января болельщики «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро. Болельщики также раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
- 2 февраля 2021
-
16:29
-
16:07
-
16:01
-
15:53
-
15:31
-
15:24
-
15:11
-
15:11
-
14:55
-
14:53
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:04
-
13:57
-
13:52
-
13:34
-
13:24
-
13:19
-
12:58
-
12:54
-
12:42
-
12:38
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:02
-
10:54
-
10:35Малком: я хочу домой Видео
-
10:28
-
10:13
-
10:05