Фанаты «Марселя» во время атаки на базу вскрыли чемодан Виллаш-Боаша

Болельщики «Марселя» во время атаки на клубную базу заполучили чемодан главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша, сообщает Get French Football News.

Фанаты вскрыли чемодан, после чего выбросили имущество экс-тренера «Зенита».

Болельщики «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро. Более того, они попали петардой в защитника Альваро Гонсалеса. В результате футболист получил небольшое ранение спины. Полиция Франции сообщает о 25 арестах, было ранено три полицейских и повреждено три автомобиля спецслужб.



Фанаты покинули тренировочный центр недавно. Болельщики также раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.