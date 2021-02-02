Черевченко рассказал о секрете преображения Мирзова в «Химках»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после товарищеского матча с «Рубином» (2:2) рассказал о секрете преображения полузащитника Резиуана Мирзова в подмосковной команде. Хавбек оформил дубль в этой встрече.



«Конкретно я с Мирзовым ничего не делал – всё вместе, сообща. Он и в Туле был такой, когда играл. Сейчас играет. Просто в «Спартаке» у Резиуана было мало игровой практики. Наработал ли Мирзов в «Химках» вызов в сборную? По первому кругу думаю, что да, но это не мне решать. Мне нравятся его игры», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Права на Мирзова принадлежат «Спартаку». Резиуан перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.