Черевченко рассказал о секрете преображения Мирзова в «Химках»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после товарищеского матча с «Рубином» (2:2) рассказал о секрете преображения полузащитника Резиуана Мирзова в подмосковной команде. Хавбек оформил дубль в этой встрече.
«Конкретно я с Мирзовым ничего не делал – всё вместе, сообща. Он и в Туле был такой, когда играл. Сейчас играет. Просто в «Спартаке» у Резиуана было мало игровой практики. Наработал ли Мирзов в «Химках» вызов в сборную? По первому кругу думаю, что да, но это не мне решать. Мне нравятся его игры», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Права на Мирзова принадлежат «Спартаку». Резиуан перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
- 2 февраля 2021
-
19:15
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:36
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:35
-
17:20
-
17:14
-
16:58
-
16:49
-
16:29
-
16:07
-
16:01
-
15:53
-
15:31
-
15:24
-
15:11
-
15:11
-
14:55
-
14:53
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:04
-
13:57
-
13:52
-
13:34