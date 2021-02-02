Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черевченко рассказал о секрете преображения Мирзова в «Химках»

Черевченко рассказал о секрете преображения Мирзова в «Химках»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после товарищеского матча с «Рубином» (2:2) рассказал о секрете преображения полузащитника Резиуана Мирзова в подмосковной команде. Хавбек оформил дубль в этой встрече.

«Конкретно я с Мирзовым ничего не делал – всё вместе, сообща. Он и в Туле был такой, когда играл. Сейчас играет. Просто в «Спартаке» у Резиуана было мало игровой практики. Наработал ли Мирзов в «Химках» вызов в сборную? По первому кругу думаю, что да, но это не мне решать. Мне нравятся его игры», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Права на Мирзова принадлежат «Спартаку». Резиуан перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.

Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Рубином»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021