Слуцкий объяснил обратную замену Мусаева в товарищеском матче «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, чем была мотивирована обратная замена новичка команды Леона Мусаева в товарищеском матче с «Химками» (2:2). Также специалист оценил конкурентоспособность молодого хавбека в борьбе за место в стартовом составе.
«У Мусаева вроде как нет серьёзной травмы, но доктора сказали, что у него спазмировалась мышца. Это не та ситуация, когда нужно держать игрока с дискомфортом.
Я не собираюсь его оценивать по этому отрезку. У нас было много информации, когда мы его подписывали, поэтому это важный трансфер для нас. Даже не на завтра, а это тот игрок, который готов играть в старте уже сейчас. Понятное дело, что конкуренция в центре у нас самая высокая: Абильгор, Шатов, Евтич, Бом и Мусаев, но тем не менее ему это под силу за счёт мастерства. У него есть комплекс качеств, которые позволят ему быть конкурентоспособным», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
- 2 февраля 2021
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