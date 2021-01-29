Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев продолжит карьеру в «Рубине»

Футбольные клубы «Зенит» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника Леона Мусаева, сообщает пресс-служба клуба из Казани. Соглашение рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать за команду под номером 38. «Зенит», за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа.



Леон является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Мусаев провёл три матча, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.



Казанский «Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка.

«Рубин» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Мусаеву