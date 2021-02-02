Обамеянг и Эдегор — в запасе «Арсенала» на матч 22-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Арсенала» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Килман, Коди, Боли, Семеду, Каштелу, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.
Запасные: Радди, Хувер, Ричардс, Гиббз-Уайт, Дендонкер, Феррейра, Отасови, Силва.
«Арсенал»: Лено, Седрик, Давид Луис, Холдинг, Бельерин, Сака, Джака, Парти, Ляказетт, Смит, Пепе.
Запасные: Рунарссон, Чемберс, Габриэль, Эльнени, Эдегор, Даниель Себальос, Обамеянг, Виллиан, Мартинелли.
«Вулверхэмптон» в 21 встрече набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).
- 2 февраля 2021
-
21:08
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:36
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:35
-
17:20
-
17:14
-
16:58
-
16:49
-
16:29