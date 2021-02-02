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Обамеянг и Эдегор — в запасе «Арсенала» на матч 22-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Обамеянг и Эдегор — в запасе «Арсенала» на матч 22-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Арсенала» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Килман, Коди, Боли, Семеду, Каштелу, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.

Запасные: Радди, Хувер, Ричардс, Гиббз-Уайт, Дендонкер, Феррейра, Отасови, Силва.

«Арсенал»: Лено, Седрик, Давид Луис, Холдинг, Бельерин, Сака, Джака, Парти, Ляказетт, Смит, Пепе.

Запасные: Рунарссон, Чемберс, Габриэль, Эльнени, Эдегор, Даниель Себальос, Обамеянг, Виллиан, Мартинелли.

«Вулверхэмптон» в 21 встрече набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

Обамеянг раскрыл причину своего отсутствия в последних матчах «Арсенала»
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