Карло Анчелотти прокомментировал трансфер нападающего Джошуа Кинга из «Борнмута»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал трансфер нападающего Джошуа Кинга.



«В январе мы отпустили Дженка Тосуна в аренду, а также позволили Энтони Гордону уйти на полгода в „Престон Норт Энд“, поэтому нам был нужен ещё один игрок в линию атаки.



Думаю, Джошуа Кинг — действительно хороший для нас трансфер. Мы хотели подписать его ещё летом, а сейчас у нас появилась реальная возможность его получить. Думаю, Кинг улучшит нашу команду, так как он может играть на всех позициях в нападении, а также у него большой опыт выступлений в английской Премьер-лиге. Счастлив, что теперь Джошуа — часть нашей команды», — приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.



С 29-летним норвежцем подписан контракт до конца сезона-2020/2021. С 2015 года Кинг выступал за «Борнмут». О сумме сделки не сообщается.



«Эвертон», сыграв 19 матчей, набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером АПЛ является «Манчестер Сити» (44). У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.

«Эвертон» подписал форварда Джошуа Кинга