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Карло Анчелотти прокомментировал трансфер нападающего Джошуа Кинга из «Борнмута»

Карло Анчелотти прокомментировал трансфер нападающего Джошуа Кинга из «Борнмута»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал трансфер нападающего Джошуа Кинга.

«В январе мы отпустили Дженка Тосуна в аренду, а также позволили Энтони Гордону уйти на полгода в „Престон Норт Энд“, поэтому нам был нужен ещё один игрок в линию атаки.

Думаю, Джошуа Кинг — действительно хороший для нас трансфер. Мы хотели подписать его ещё летом, а сейчас у нас появилась реальная возможность его получить. Думаю, Кинг улучшит нашу команду, так как он может играть на всех позициях в нападении, а также у него большой опыт выступлений в английской Премьер-лиге. Счастлив, что теперь Джошуа — часть нашей команды», — приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

С 29-летним норвежцем подписан контракт до конца сезона-2020/2021. С 2015 года Кинг выступал за «Борнмут». О сумме сделки не сообщается.

«Эвертон», сыграв 19 матчей, набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером АПЛ является «Манчестер Сити» (44). У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.

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