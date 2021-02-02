«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: Кавани и Бруну — в старте. Погба — в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фернандеш, Фред, Гринвуд, Рашфорд, Кавани.



Запасные: Хендерсон, Уильямс, Бейи, Теллес, Джеймс, Богба, ван де Бек, Матич, Марсьяль.



«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Беднарек, Рэмси, Бертранд, Армстронг, Дженепо, Уорд-Праус, Янкевиц, Ингс, Адамс.



Запасные: Форстер, Льюис, Чапчет, Чауке, Ферри, Редмонд, Финниган, Н'Лундулу.



Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 матче набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).



Матч первого круга «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 29 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:2.