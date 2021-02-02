Основной вратарь «Аякса» Андре Онана может перейти в «Боруссию» Д

Дортмундская «Боруссия» продолжает поиск нового голкипера. Сейчас на радары селекционной службы «шмелей» попал Андре Онана из «Аякса», об этом сообщает Bild.

Тренерский штаб «Боруссии» недоволен действующим основным вратарём команды Романом Бюрки. Онана является приоритетным кандидатом на приобретение. В качестве альтернатив камерунцу «шмели» также рассматривают Петера Гулачи из «РБ Лейпцига» и Одиссеаса Влаходимоса из «Бенфики».

Transfermarkt оценивает Андре Онану в € 36 млн. «Аякс» не горит желанием расставаться с 24-летним камерунцем, но сам футболист ранее заявлял о намерении покинуть Амстердам.

В сезоне-2020/2021 Онана провёл в составе «Аякса» 26 матчей и пропустил 22 гола. В девяти встречах Андре сумел сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.