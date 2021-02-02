Лучшим игроком Серии А в январе признан форвард «Дженоа»
Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро признан лучшим футболистом Серии А в январе. Об этом информирует в «Твиттере» ассоциация игроков итальянского чемпионата.
Лучшего футболиста чемпионата Италии в январе выбирали путём голосования, в котором приняли участие игроки команд Серии А, Серии В и Серии С.
В сезоне-2020/2021 Маттиа Дестро сыграл за «Дженоа» 17 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу. В январе 29-летний итальянец провёл 5 матчей, в которых забил 5 мячей.
Transfermarkt оценивает Дестро в € 1,8 млн. До «Дженоа» нападающий успел поиграть в составах «Интера», «Сиены», «Ромы», «Милана» и «Болоньи». На счету игрока 8 матчей и 1 гол за национальную команду Италии.
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