Пёнтек: «Милан» меняет форвардов каждый год

24-летний польский нападающий Кшиштоф Пёнтек, перешедший в январское трансферное окно из «Милана» в берлинскую «Герту» за € 27 млн, подчеркнул, что у итальянского клуба уже выработалась привычка ежегодно менять нападающих.

«Такое часто случается в «Милане». Они меняют центрального нападающего буквально каждый год, поэтому, вероятно, это уже вошло в привычку», — цитирует Пёнтека Football-Italia.



Издание отмечает, что неудачная игра поляка в «Милане» может подтверждать теорию «проклятия» девятого номера, под которым он выступал. После завершения карьеры легендарного миланского форварда Филлипо Индзаги, под этим номером безуспешно выступали Гонсало Игуаин, Андре Силва, Джанлука Лападула, Луис Адриано, Фернандо Торрес, Маттиа Дестро, Алессандро Матри и Алешандре Пато, на которых было потрачено более € 140 млн.



Кшиштоф Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти) и не отметился результативными передачами. Он уже успел дебютировать за «Герту» в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (0:0).