«Манчестер Юнайтед» не выигрывал с разницей в 9 мячей с марта 1995 года

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 9:0.

Как сообщается в «Твиттере» Foot Stats, «Манчестер Юнайтед» не выигрывал с разницей в 9 мячей в официальных соревнованиях с 4 марта 1995 года, когда с аналогичным счётом (9:0) был обыгран «Ипсвич Таун».

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон», а «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся в субботу, 6 февраля.