«Манчестер Юнайтед» не выигрывал с разницей в 9 мячей с марта 1995 года
В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 9:0.
Как сообщается в «Твиттере» Foot Stats, «Манчестер Юнайтед» не выигрывал с разницей в 9 мячей в официальных соревнованиях с 4 марта 1995 года, когда с аналогичным счётом (9:0) был обыгран «Ипсвич Таун».
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон», а «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся в субботу, 6 февраля.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счётом 9:0
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
01:27
-
01:24
-
01:09
-
01:08
-
00:54
-
00:43
-
00:25
-
00:17
-
00:14
-
00:04
- 2 февраля 2021
-
23:41
-
23:33
-
23:29
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:08
-
21:58
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:08
-
21:00
-
20:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам