«Саутгемптон» повторил антирекорд 128-летней давности

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 9:0.

Как отмечается в «Твиттере» Mister Chip, между матчем, когда «Саутгемптон» в домашнем поединке 10-го тура АПЛ сезона-2019/2020 уступил «Лестеру» (0:9) и сегодняшним результатом с «МЮ», прошёл всего 1 год и 3 месяца. Таким образом, «святые» стали первым клубом за последние 128 лет, который проиграл два матча высшем дивизионе чемпионата Англии с разницей девять или более голов за менее чем два года.

Последним клубом, который уступал с вышеупомянутой разницей мячей за промежуток времени меньший, чем два года, а именно 1 год и 8 месяцев, был «Дарвен», уступивший в апреле 1892 года «Вест Бромвичу» со счётом 0:12, а в декабре 1983 года «Астон Вилле» (0:9).

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.