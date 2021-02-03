Серхи Роберто 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус

Игрок «Барселоны» Серхи Роберто в течение двух месяцев не мог вернуться на поле сначала из-за травмы, а затем из-за коронавируса. Об этом сообщает Football-Espana со ссылкой на журналиста Хавьера Кампоса.

По данным источника, футболист заразился коронавирусом в ноябре, когда получил мышечную травму правой ноги. 28-летний игрок сдал 26 положительных тестов, и только 27-й показал отрицательный результат.

Серхи Роберто не выходил на поле с 21 ноября 2020 года по 31 января 2021 года. 31 января он вышел на замену в середине второго тайма в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:1).

Действующий контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Роберто в € 25 млн.