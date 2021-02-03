«Реал» может летом продать Винисиуса Жуниора

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оказался в непростом положении.
Бразилец потерял место в основном составе «сливочных» и в последних матчах выходил лишь на замену во втором тайме. При этом он продолжает испытывать проблемы с результативностью.
Как сообщает AS, «Реал» может продать Винисиуса в летнее трансферное окно. Руководство рассматривает такой вариант, как возможность заработать и улучшить финансовое положение клуба после пандемии коронавируса.
Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал результативный пас.
«Реал», набрав 40 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- 3 февраля 2021
-
13:39
-
13:19
-
13:17
-
13:10
-
12:52
-
12:48
-
12:36
-
12:25
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
11:43
-
11:41
-
11:13
-
11:04
-
10:44
-
10:30
-
10:20
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:29
-
08:30
-
08:00
-
06:12
-
06:00
-
05:16
-
05:04
-
04:07
-
03:54
-
03:38
-
02:34