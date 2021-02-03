«Реал» может летом продать Винисиуса Жуниора

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оказался в непростом положении.



Бразилец потерял место в основном составе «сливочных» и в последних матчах выходил лишь на замену во втором тайме. При этом он продолжает испытывать проблемы с результативностью.



Как сообщает AS, «Реал» может продать Винисиуса в летнее трансферное окно. Руководство рассматривает такой вариант, как возможность заработать и улучшить финансовое положение клуба после пандемии коронавируса.



Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал результативный пас.



«Реал», набрав 40 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Стало известно условие, при котором «Реал» не уволит Зинедина Зидана в конце сезона