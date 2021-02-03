Месси – лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Южной Америке.
Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занимает форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар. Третьим стал защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес.
Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах испанской Примеры, забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Криштиану Роналду — лучший футболист десятилетия в Европе по версии IFFHS
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