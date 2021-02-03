Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси – лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS

Месси – лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
Футбол 0

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Южной Америке.

Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занимает форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар. Третьим стал защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах испанской Примеры, забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду — лучший футболист десятилетия в Европе по версии IFFHS
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021