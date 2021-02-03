«Ростов» подписал ещё одного воспитанника «Локомотива»

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил о переходе нападающего Максима Турищева. 18-летний футболист заключил с клубом из Ростова-на-Дону контракт, рассчитанный на 4,5 года.



«Мы приветствуем Максима Турищева в «Ростове» и желаем ему яркой игры в жёлто-синей футболке!» — говорится в сообщении ростовчан.



В сезоне-2018/2019 Турищев дебютировал в Юношеской лиге чемпионов. В составе «Локомотива» форвард сыграл в 1/16 финала турнира против загребского «Динамо». За молодёжную команду «железнодорожников» в нынешнем сезоне Максим провёл 10 матчей, в которых забил 5 мячей. Кроме того футболист выступал за юношескую сборную России U16.



«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



Ранее «Ростов» подписал другого воспитанника «Локомотива» — защитника Александра Мухина.

«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»