Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» подписал ещё одного воспитанника «Локомотива»

«Ростов» подписал ещё одного воспитанника «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил о переходе нападающего Максима Турищева. 18-летний футболист заключил с клубом из Ростова-на-Дону контракт, рассчитанный на 4,5 года.

«Мы приветствуем Максима Турищева в «Ростове» и желаем ему яркой игры в жёлто-синей футболке!» — говорится в сообщении ростовчан.

В сезоне-2018/2019 Турищев дебютировал в Юношеской лиге чемпионов. В составе «Локомотива» форвард сыграл в 1/16 финала турнира против загребского «Динамо». За молодёжную команду «железнодорожников» в нынешнем сезоне Максим провёл 10 матчей, в которых забил 5 мячей. Кроме того футболист выступал за юношескую сборную России U16.

«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее «Ростов» подписал другого воспитанника «Локомотива» — защитника Александра Мухина.

«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021