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«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»

«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

18-летний центральный защитник «Локомотива-Казанки» Александр Мухин подписал контракт с «Ростовом».

«Мухин – воспитанник академии «Локомотива», выступал за этот клуб в молодёжном чемпионате, в ЮФЛ, а также в Юношеской лиге УЕФА. В сезоне-2020/2021 играл за «Казанку» в ПФЛ – провёл девять матчей и забил один гол. Александр выступал за сборную России U17, принимал участие в матчах финального и элитного раундов чемпионата Европы—2019. Приветствуем Александра Мухина в «Ростове» и желаем ему надёжной игры!» — сообщает пресс-служба «Ростова».

Ранее нападающий «Ростова» Данила Прошляков отправился за игровой практикой в аренду в Футбольную национальную лигу. В ближайшее время 20-летний футболист будет выступать за «Велес». Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.

«Ростов» отдал Данилу Прошлякова в аренду «Велесу»
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