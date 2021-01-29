«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»

18-летний центральный защитник «Локомотива-Казанки» Александр Мухин подписал контракт с «Ростовом».



«Мухин – воспитанник академии «Локомотива», выступал за этот клуб в молодёжном чемпионате, в ЮФЛ, а также в Юношеской лиге УЕФА. В сезоне-2020/2021 играл за «Казанку» в ПФЛ – провёл девять матчей и забил один гол. Александр выступал за сборную России U17, принимал участие в матчах финального и элитного раундов чемпионата Европы—2019. Приветствуем Александра Мухина в «Ростове» и желаем ему надёжной игры!» — сообщает пресс-служба «Ростова».

Ранее нападающий «Ростова» Данила Прошляков отправился за игровой практикой в аренду в Футбольную национальную лигу. В ближайшее время 20-летний футболист будет выступать за «Велес». Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.