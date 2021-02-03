«Гранада» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:00
Сегодня, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Гранада» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи «Гранада» — «Барселона».
Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хуан Антонио Кампос Салинас.
В матче 1/8 финала «Барселона» обыграла «Райо Вальекано» со счётом 2:1. На стадии 1/16 финала каталонская команда по итогам дополнительного времени одержала победу в матче с «Корнельей» (2:0). «Гранада» в 1/16 финала обыграла «Малагу» (2:1), в 1/8 финала разгромила «Навалькарнеро» (6:0).
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