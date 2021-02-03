Ирландец, оскорбивший на расовой почве Иана Райта, избежал уголовного наказания

Ирландский подросток Патрик О'Брайен, оскорбивший на расовой почве бывшего нападающего лондонского «Арсенала» и сборной Англии Иана Райта, избежал уголовного наказания.



Как сообщает Sky Sports, сегодня, 3 февраля, на слушании приговора в окружном суде Трали судья Дэвид Уотерс заявил, что не видит ничего хорошего в вынесении обвинительного приговора по уголовному делу, и назначил О'Брайену испытательный срок. Судья отметил, что О'Брайен проявил искреннее раскаяние в своих действиях и пожертвовал € 500 на борьбу с расизмом по своей собственной воле.



Патрик О'Брайен оскорбил Иана Райта в личных сообщениях в «Инстаграме» в мае 2020 года после того, как проиграл матч в симуляторе футбола на одной из игровых платформ. 18-летний подросток признал себя виновным в оскорблении Райта 11 мая и в нарушении закона Ирландии от 1997 года «О несмертельных преступлениях против личности и отправке по телефону сообщения, которое было оскорбительным, непристойным и угрожающим».



Иан Райт с 185 голами является вторым бомбардиром в истории «канониров». С 2005 года он является членом Зала славы английского футбола.

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