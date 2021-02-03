Хавбек «Баварии»: надеюсь, «Реал» не заберёт у нас Алабу

Полузащитник «Баварии» Марк Рока поделился мнением о защитнике мюнхенской команды Давиде Алабе.



«Мы хотим, чтобы Алаба остался с нами. Надеюсь, что „Реал“ не заберёт его у нас и Давид останется в „Баварии“ надолго. Он отличный защитник. Давид помогает команде, и надеюсь, что продолжит делать это», — приводит слова хавбека Marca.



Ранее сообщалось, что австриец может перейти в «Реал». Его контракт с мюнхенским клубом истекает по окончании сезона-2020/2021.



Давид защищает цвета мюнхенской «Баварии» практически на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист в 13 матчах немецкой Бундеслиги забил один мяч. Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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